Bloomberg: Наземная операция Израиля в секторе Газа может длиться до полугода 29.10.2023, 20:00

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Израиль ввел войска и танки в северную часть сектора Газа в рамках второй и более продолжительной фазы войны против ХАМАС. Ожидается, операция Израиля может продлиться до шести месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам нескольких официальных лиц, ожидается, что кампания продлится от шести недель до шести месяцев.

Цель, по словам официальных лиц, отличается от предыдущих конфликтов с сектором Газа, когда планировалось оставить ХАМАС поврежденным, но устоявшим. Теперь же правительство хочет уничтожить ХАМАС как организацию и добиться того, чтобы сектор Газа перестал быть источником антиизраильского насилия, говорят чиновники, попросившие не называть их имен, обсуждая деликатные вопросы.

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