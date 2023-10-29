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CNN: Израильские войска продвинулись на севере Газы

  • 29.10.2023, 20:33
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CNN: Израильские войска продвинулись на севере Газы

Более чем на 3 км.

Израильские войска продвинулись более чем на три километра в северную часть сектора Газа.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, на видео, снятое в субботу, видно, как военные устанавливают израильский флаг на крыше курортной гостиницы в Газе. CNN определило геолокацию видео в районе чуть более трех километров от границы между Газой и Израилем.

«Солдаты 52 батальона 401 бригады размахивают израильским флагом в самом центре Газы, на пляже... Мы не простим и не забудем, и мы не остановимся до победы», - говорит солдат на видео, снятом в нескольких милях к северу от центра города Газа.

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