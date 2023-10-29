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Участники антисемитской акции в аэропорту в Махачкале выбежали на взлетно-посадочные полосы

  • 29.10.2023, 21:26
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Участники антисемитской акции в аэропорту в Махачкале выбежали на взлетно-посадочные полосы

Часть из них штурмуют самолет, прилетевший из Тель-Авива.

Sota обращает внимание, что рейс из Тель-Авива в Махачкалу многие пассажиры использовали как пересадочный, чтобы улететь в Москву той же авиакомпанией из-за экономии. По расписанию, он должен был вылететь в 21 час по местному времени.

«Осторожно, новости» утверждает, что полиция начала глушить связь в районе аэропорта, чтобы собравшиеся не могли координировать свои действия.

До тысячи человек блокировали аэропорт Махачкалы с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива, - передает «Кавказ.Реалии». Собравшиеся протестуют против Израиля и требуют изгнать евреев из региона.

Самолет авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту в 7:17 по местному времени, свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24. В аэропорт прибыли сотрудники ОМОН, усиление объявлено в зданиях управлений МВД в Махачкале и Каспийске, утверждает издание «База».

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