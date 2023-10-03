ВСУ перехватили «Искандер» в небе над Днепром 3.10.2023, 10:05

Отбита массированная воздушная атака РФ из Крыма.

В ночь на 3 октября Кремль атаковал дронами и ракетами три области Украины: Херсонскую, Днепропетровскую и Николаевскую. Были как перехваты и уничтожения, так и прилеты.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что силами ПВО сбито 13 дронов-камикадзе и одна ракета типа «Искандер-К».

Из-за обломков ракет начался пожар в Днепре на одном из частных предприятий. Также загорелся гараж и автомобиль. Силами пожарных огонь удалось очень быстро затушить.

А вот в Павлограде есть прилеты по одному из предприятий. Пострадали два производственных здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

16 дронов-камикадзе было сбито в небе над Николаевской областью. Всего же враг запустил по территории Украины 31 дрон-камикадзе и одну крылатую ракету «Искандер-К». Все было запущенно с территории оккупированного Крыма.

Ракету запустили из Джанкоя, а дроны – с мыса Чауда. Воздушная тревога длилась 3,5 часа. Позже к этим трем областям была подключена и Запорожская область, однако не только из-за угрозы дронов-камикадзе, но и из-за вражеской авиации, которая поднялась ночью в небо.

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