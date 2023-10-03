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ВСУ разгромили колонну войск РФ на Запорожском направлении

  • 3.10.2023, 12:55
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ВСУ разгромили колонну войск РФ на Запорожском направлении

Уничтожены пять БМП, два грузовика и полевой склад оккупантов.

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили пять боевых машин пехоты, два грузовика и полевой состав российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

«На Запорожском направлении группа БпАК одного из подразделений Сил специальных операций обнаружила технику противника и передала информацию артиллерийскому подразделению Сил обороны», - говорится в сообщении.

В результате, как отмечается, было уничтожено пять БМП, два грузовика и полевой склад оккупантов.

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