ВСУ разгромили колонну войск РФ на Запорожском направлении
- 3.10.2023, 12:55
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Уничтожены пять БМП, два грузовика и полевой склад оккупантов.
На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили пять боевых машин пехоты, два грузовика и полевой состав российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
«На Запорожском направлении группа БпАК одного из подразделений Сил специальных операций обнаружила технику противника и передала информацию артиллерийскому подразделению Сил обороны», - говорится в сообщении.
В результате, как отмечается, было уничтожено пять БМП, два грузовика и полевой склад оккупантов.