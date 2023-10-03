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Украинские бойцы поймали дроны россиян маскировочной сеткой: уникальное видео

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  • 3.10.2023, 15:03
  • 2,432
Украинские бойцы поймали дроны россиян маскировочной сеткой: уникальное видео

Такого «улова» еще не было.

Выпущенные российскими оккупантами дроны для поражения позиций украинских пограничников запутались в маскировочной сетке, которую защитники установили над собой.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Правоохранители также опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, как БПЛА противника застрял в петлях маскировочной сетки на одной из позиции бойцов Госпогранслужбы.

Также отмечается, что в результате такого «прилета» вражеских беспилотников все пограничники остались целы и здоровы, пострадавших не было.

Когда именно бойцы ГПСУ «наловили» сетью дроны захватчиков - не уточняется. Также не говорится, на каком направлении это произошло.

«Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал», - указывается в описании к видео.

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