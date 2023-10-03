Украинские бойцы поймали дроны россиян маскировочной сеткой: уникальное видео

Украинские бойцы поймали дроны россиян маскировочной сеткой: уникальное видео3
- 3.10.2023, 15:03
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Такого «улова» еще не было.
Выпущенные российскими оккупантами дроны для поражения позиций украинских пограничников запутались в маскировочной сетке, которую защитники установили над собой.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Правоохранители также опубликовали соответствующее видео.
На кадрах видно, как БПЛА противника застрял в петлях маскировочной сетки на одной из позиции бойцов Госпогранслужбы.
Также отмечается, что в результате такого «прилета» вражеских беспилотников все пограничники остались целы и здоровы, пострадавших не было.
Когда именно бойцы ГПСУ «наловили» сетью дроны захватчиков - не уточняется. Также не говорится, на каком направлении это произошло.
«Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал», - указывается в описании к видео.