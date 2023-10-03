Симоньян перекрестилась и призвала сбросить ядерные бомбы на Сибирь

Симоньян перекрестилась и призвала сбросить ядерные бомбы на Сибирь22
- 3.10.2023, 15:30
- 11,878
Пропагандистка заявила, что не видит другого выхода.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала осуществить над Сибирью ядерный взрыв и сказала, что «не видит другого исхода».
«Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории термоядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — сказала она в программе «ЧТД».
По ее словам, «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине.
«Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно. Пока они не поймут эту неминуемую угрозу, они не остановятся. И будут и инструкторы, и «инструктора», и ракеты дальнего действия, и истребители», — добавила Симоньян.