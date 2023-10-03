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На фронте в Украине взбунтовались военные из 488-го полка ВС РФ

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  • 3.10.2023, 16:11
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На фронте в Украине взбунтовались военные из 488-го полка ВС РФ

Причин для жалоб много.

Российские оккупанты не оставляют попыток достучаться до своего военного командования из-за проблем на фронте. Новое видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и главе Генштаба Валерию Гермасимову записала группа солдат РФ из состава 1-го батальона 488-го гвардейского мотострелкового полка, пишет dialog.ua.

Уже традиционно оккупанты пожаловались на плохое обеспечение, а также на отсутствие ротаций. Они уверяют, что на передовой их должны были менять каждые 10 суток, а вместо этого даже еду так часто не возят. Особенно сильно военные РФ недовольны фронтовой медициной.

«Ситуация сложилась, мягко говоря, катастрофическая. Бойцы вынуждены по 2-3 недели находиться на позициях без подвоза еды, воды и боеприпасов. А менять нас обещали каждые 10 дней! Ситуация с медикаментами еще хуже: на позициях банально не хватает даже бинтов, раненые должны по несколько дней лежать, перетянутые просто жгутами и ждать эвакуацию, которая никак не приходит. Руководство полка об этой ситуации в курсе, но никаких мер не принимает», - пожаловались военные РФ.

Никакой реакции от военно-политического руководства на эти жалобы нет.

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