Соловьев устроил истерику из-за «ярлыка», который дал ему поисковик «Яндекс» 11 3.10.2023, 16:52

7,582

О своей обиде рупор Кремля рассказал на росТВ.

Поисковик «Яндекс» обозвал известного прокремлевского журналиста Владимира Соловьева «пропагандистом». Такая «несправедливость» вызвала у него истерику, пишет «Обозреватель».

О своей обиде рупор Кремля рассказал в эфире одной из своих передач на росТВ. Он заявил, что не любит систему «Яндекс».

«Набираю «Дмитрий Гордон» – «украинский журналист». Набираю «Владимир Соловьев» – «российский пропагандист». Твари вы кон***ые!» – кричал Соловьев.

А перед тем Соловьев устроил на публику истерику, потому что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги в поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал «предателями». Он отметил, ссылаясь на данные «компетентных органов», что 25 тыс. граждан РФ помогают средствами украинской армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».