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На летном поле аэропорта Махачкалы прошли задержания

  • 30.10.2023, 3:00
На летном поле аэропорта Махачкалы прошли задержания

Росавиация сообщила, что аэропорт освобожден от погромщиков.

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана».

Телеграм-канал опубликовал видео, снятое пассажиром одного из находящихся в аэропорту самолетов. На нем видно, как на летном поле вблизи самолета Red Wings, прилетевшего из Тель-Авива, лежат несколько погромщиков, вокруг которых ходят полицейские.

Росавиация официально сообщила, что аэропорт по состоянию на 20:20 по минскому

времени «освобожден от несанкционированно проникших граждан». Задерживали ли кого-то внутри здания аэропорта, не уточняется.

В Росавиации также сообщили, что аэропорт будет закрыт до трех часов ночи 6 ноября.

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