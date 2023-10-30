Аэропорт в Махачкале штурмовали 1500 погромщиков 30.10.2023, 9:11

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Ранены девять полицейских.

Дагестанская полиция узнала об антиеврейских настроениях в Махачкале от женщины по фамилии Фридман. Аэропорт штурмовали более 1500 человек — в этот момент в самолете, прилетевшем из Тель-Авива, находились 4 гражданина Израиля.

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала BAZA, вчера днем в полицию Дагестана обратилась жительница Москвы по фамилии Фридман. Она рассказала, что в дагестанских пабликах и телеграм-каналах видит много призывов к выдворению граждан Израиля из Дагестана.

Борт авиакомпании Red Wings из Тель-Авива прилетел в аэропорт в 19:22 — по подсчетам полицейских, к этому моменту воздушную гавань штурмовали уже около 1500 человек. Протестующие прорвались в административное здание, выбежали на полосу, где в этот момент и стоял самолет. Внутри находились 50 человек, в том числе 4 гражданина Израиля. В 20:40 к аэропорту выдвинулась колонна подкрепления полицейских — около 70 сотрудников полиции. В это время часть протестующих проникла в VIP зал аэропорта.

К 22 вечера «штурмовики» успокоились, их начали задерживать полицейские. В это время в аэропорту работали уже более 500 сотрудников полиции из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Избербаша, Дербента. Девять полицейских пострадали, среди них командир полка Анвер Маллакурбанов — он госпитализирован с травмами головы.

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