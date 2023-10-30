Россия ударила ракетами «Оникс» по Одессе и Черноморску 30.10.2023, 11:35

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Атакован судоремонтный завод под Одессой.

Утром понедельника, 30 октября, российские террористы нанесли мощные удары по Одессе и области с моря. Предварительно, РФ нанесла удары баллистическими ракетами «Оникс».

Как пишет «Апостроф», сообщается о трех взрывах в Одессе и двух в Черноморске, один из них прогремел перед сигналом тревоги.

РФ, вероятно, запустила ракеты «Оникс» из района села Охотниково в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, россияне атаковали судоремонтный завод под Одессой.

После взрывов на месте прилета виднеется дым.

Позже удар оккупантов по судоремонтному району подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия», - говорится в сообщении.

По его словам, в результате удара террористов есть пострадавшие.

«Пострадали два человека. Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - добавил Кипер.

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