«Горячее» Авдеевское направление: за последние сутки РФ потеряла более 500 оккупантов 1 30.10.2023, 14:12

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На Донбассе противник потерпел провалы возле ряда населенных пунктов.

С 10 октября на Авдеевском направлении было уничтожено уже шесть российских самолетов.

На Таврическом направлении за сутки украинские военные ликвидировали еще почти 530 российских террористов, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Уничтожен еще один российский Су-25. Уже шестой на Авдеевском направлении с 10 октября этого года», - отметил он.

Всего за сутки на Таврическом направлении враг нанес 21 авиаудар, провел 36 боевых столкновений и совершил 1 086 артобстрелов. Украинские же воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В частности, напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского.

По словам Тарнавского, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии на Таврическом направлении выполнили 1 387 огневых задач и ликвидировали 527 российских захватчиков.

Также было уничтожено 49 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 артсистемы, один самолет, 23 беспилотника, 8 автомобилей, а также 4 склада боеприпасов врага.

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