Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 30.10.2023, 20:58

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Оккупанты пытались вернуть утраченное положение у Клещеевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений. В общем россияне нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре баллистические ракеты «Искандер-М».

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные БпЛА и две управляемые авиационные ракеты противника.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области; Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Стрелечья, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спирного, Выемки Донецкой области. Также обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалиново, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Катериновки, Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

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