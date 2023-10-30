МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату из-за угроз лукашенковского генерала 3 30.10.2023, 21:07

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Литва потребовала от режима немедленного официального объяснения заявления Муравейко.

Временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля вызвали 30 октября в МИД Литвы. Там ему вручили ноту протеста, пишет Delfi.lt.

Официальный Вильнюс решительно протестует против заявлений первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павла Муравейко. Его выступление было опубликовано в «Вечернем Минске» 24 октября. Генерал заявил об «экономической агрессии» Литвы, которая якобы дает основания оружием пробить «транзитный коридор».

«Такие заявления могут быть расценены как открытая угроза нападения на Литву, они совершенно неприемлемы», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Также литовское ведомство потребовало от Беларуси немедленного официального объяснения заявления Муравейко. В Вильнюсе подчеркивают, что Литва примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

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