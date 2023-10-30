В Польше белоруса снова не пустили на рейс в Грузию 4 30.10.2023, 21:17

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На этот раз проездной документ ни при чем.

Белоруса и польку в аэропорту Познани не пустили на самолет в Грузию. Претензии возникли не к документам, а к состоянию пары: оба были сильно пьяны и вели себя буйно, за что и поплатились пропавшими билетами и штрафом. На сообщение погранслужбы Польши обратил внимание MOST.

28 октября 49-летний белорус и его 39-летняя спутница-полька должны были вылететь в Грузию из польского аэропорта Познань-Лавица, однако в последний момент их не взяли на борт.

Сотрудники аэропорта заметили, что пара ведет себя шумно, оскорбляет других пассажиров и матерится. Покидать зал ожидания они отказывались.

Пограничники почувствовали выраженный запах алкоголя и отметили возбужденное поведение пары, поэтому вызвали наряд полиции. У женщины и мужчины в выдыхаемом воздухе обнаружили 2,55 и 2,24 промилле алкоголя соответственно, поэтому на рейс их не пустили, а вместо этого доставили в вытрезвитель.

Когда пара протрезвела, на них наложили штраф — 500 и 100 злотых (380 и 76 рублей по курсу Нацбанка).

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