Ужас в Махачкале: пассажиры из Тель-Авива рассказали о пережитом 31.10.2023, 8:30

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С огромным трудом пассажиров удалось спасти от беснующейся толпы.

29 октября в аэропорту Махачкалы мир увидел то, что, казалось, осталось во временах нацистской Германии, — еврейский погром. Разъяренная толпа погромщиков прорвалась в терминал и на летное поле, разыскивая пассажиров с рейса из Тель-Авива. «Защитники детей Газы» ломились во все помещения, осадили пассажиров в других самолетах – командиры закрыли двери, опасаясь, как выразился пилот авиакомпании «Победа», «попасть под раздачу».

Полицейские пытались сдержать толпу, но безуспешно. Спецназ Росгвардии прибыл лишь спустя более часа. С огромным трудом пассажиров удалось спасти от беснующейся толпы – их вывезли на вертолете.

«Детали» поговорили с А. – пассажиркой из Тель-Авива. Вместе с своим сыном она оказалась посреди разъяренных погромщиков. Женщина и ребенок были ранены осколками разбитого стекла. Другая пассажирка, Н., прилетела из Израиля с родителями и сестрой.

С их помощью мы восстановили картину того, как спасали прилетевших из Израиля.

Н. — студентка израильской программы для врачей. Ее родители живут в Акко, у них два гражданства — израильское и российское. Сама Н. израильское гражданство пока не получила. Н. с родителями и сестрой вылетела в Россию не из-за войны, а по семейным обстоятельствам. Через неделю девушка собирается вернуться в Израиль.

«В Тель-Авиве была небольшая задержка с отправлением рейса. Нам сказали, что у самолета не было разрешения на посадку в Махачкале, — вспоминает она.

«Стюардесса сказала: «Если хотите, можете отказаться от полета. Пассажиры спросили ее: а что, это небезопасно? Она сказала нам: «Небезопаснее, чем тут [в Израиле] — не будет», — вспоминает Н.

Оказалось, что это не так.

Приземление в апокалипсисе

Рейс из Тель-Авива сел в аэропорту Махачкалы в 19:17. К сожалению, он не был перенаправлен в другой аэропорт, как сообщалось.

На борту были около 50 пассажиров, в основном – женщины и дети. Один ребенок был на коляске, подключенный к искусственной вентиляции легких. Он тоже был вынужден скрываться, подтвердил гендиректор аэропорта Саид Рамазанов.

Н. подтверждает: самолет летел полупустым, в салоне были в основном женщины и дети. Семья мальчика-инвалида везла также его маленькую сестру.