Китай похоронил газовые планы России 31.10.2023, 8:37

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Пекин делает ставку на Туркменистан.

Власти Китая ускорили сооружение новой ветки газопровода Центральная Азия - Китай и планируют получать в 2 раза больше газа от Туркменистана. Новая ветка пройдет транзитом через территорию Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, после чего пересечет китайскую границу на западе.

Более того, расчетная мощность новой ветки будет на 50 % больше мощности трех уже работающих нитей газопровода, пишет China Daily. Согласно поступающей информации, новая ветка будет построена не параллельно трем действующим нитям, а по другому маршруту - через южную часть Узбекистана от газового месторождения Галкыныш. Именно здесь находится зона супергигантскогое газонефтяного месторождения Туркменистана.

По оценке компании Gaffney, Cline & Associates запасы природного газа на месторождении составляют 21,2 трлн м³. После завершения работ и запуска ветви D Туркменистан должен будет поставлять в Китай 65 млрд кубометров газа в год. Информационные агентства напоминают, что ранее Китай отказался от сооружения газопровода «Сила Сибири 2», который Россия активно продвигала, пытаясь заменить Китаем потерянный газовый рынок Западной Европы.

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