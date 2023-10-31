Премьер Израиля объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС 31.10.2023, 9:42

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Сухопутная операция расширяется.

Израиль перешел к третьему этапу войны против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и продолжит расширять сухопутную военную операцию, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа», — сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

По его словам, одна из целей сухопутной операции — освобождение заложников. Нетаньяху пообещал, что Израиль отправит боевиков в «нокдаун» и ХАМАС «будет побежден». Также израильский премьер заверил, что «будет другая Газа».

Нетаньяху отметил, что если Израиль не уничтожит ХАМАС, то «победит ось зла» и проиграют как западные страны, так и весь арабский мир.

Кроме этого, Нетаньяху обратился к ливанской группировке «Хезболла», предупредив, что она «совершит ошибку всей своей жизни, если решит в полной мере вмешаться». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить», — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль работает над усилением северной границы.

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