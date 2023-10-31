В Черногории спустя более пять месяцев после выборов сформировали правительство 31.10.2023, 10:43

Новое правительство возглавил экономист Милойко Спаич.

После недель переговоров парламент Черногории во вторник назначил новое правительство – коалицию проевропейских и просербских партий, которая, как ожидается, возглавит маленькую балканскую страну в ее стремлении присоединиться к Европейскому Союзу.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

Новое правительство, которое возглавит экономист Милойко Спаич из движения «Европа сейчас», будет иметь 18 министерств и пять вице-премьер-министров. В него войдут правоцентристские проевропейские демократы, просербская Социалистическая народная партия и пять партий албанского меньшинства.

- Нашими четырьмя основными внешнеполитическими приоритетами являются полноправное членство ... в ЕС, активное, надежное членство в НАТО, улучшение хороших отношений с соседями и усиление роли страны в многосторонних организациях, – сказал Спаич депутатам.

По его словам, экономическая политика будет направлена на повышение уровня жизни населения Черногории, которое насчитывает всего 620 000 человек, и будет включать реформы, способствующие увеличению бюджетных поступлений, инвестициям, улучшению бизнес-климата и судебной системы.

После ночных дебатов 46 депутатов 81-местного парламента поддержали правительство.

Просербский и пророссийский альянс «За лучшую Черногорию» во главе с Андреем Мандичем согласился проголосовать за кабинет Спаича в обмен на должность спикера парламента и четыре министерские должности после перестановок в правительстве, предварительно запланированных на следующий год.

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году.

На фоне формирования правительства одной из топ-тем в стране является запланированная перепись населения, которую оппозиция критикует как попытку "искусственно увеличить численность сербов" в стране.

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