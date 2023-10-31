Потери оккупантов в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку 7 31.10.2023, 12:39

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ВСУ нанесли российским войскам такие потери, которые уже давно не наносила ни одна армия.

За минувшие сутки страна-агрессор Российская Федерация понесла 870 человек убитыми. Таким образом общие ориентировочные безвозвратные потери личного состава ВС РФ превысили 300 тысяч человек. Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ.

Как сообщает украинское военное ведомство, общие боевые потери противника за минувшие сутки ориентировочно составили: 870 человек личного состава (убитыми), танков - 21 единица (всего за период полномасштабной войны - 5211), боевых бронированных машин - 29 (9804), артиллерийских систем – 25 (7227), РСЗО – 10 (844), средства ПВО ‒ 3 (562). Кроме того, за сутки уничтожено большое количество военных грузовых машин, а также другой техники и вооружения.

Чтобы подсчитать, сколько потерь у России ранеными, можно взять известный со времен Второй мировой войны коэффициент: на одного убитого 3-5 раненых. Таким образом, даже если мы возьмем по минимуму, то 300 000 х 3 = 900 000. Таким образом, мы видим, что число потерь РФ «трехсотыми» (ранеными), по приблизительным подсчетам, равняется 900 тысяч.

Если же мы подсчитаем число общих потерь личного состава ВС РФ во время полномасштабной войны с Украиной, то оно уже превысило один миллион человек (900 000 + 300 000 = 1 200 000).

Подсчеты эти, конечно же, условные, поскольку со времен Второй мировой многое изменилось, в том числе система защиты солдата и военная медицина. Также осложняет подсчет и то обстоятельство, что Кремль свои реальные потери засекречивает и на дает реальное количество даже тех убитых и раненых военных, которые у них посчитаны.

Подводя итог, отметим, что потери России на войне с Украиной действительно очень высоки и ВСУ нанесли оккупантам такие потери, которые уже давно не наносила ни одна армия, но говорить о том, что победа близка, еще рано.

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