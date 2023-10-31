Музыкантам Tor Band присудили почти 25 лет колонии на троих 8 31.10.2023, 14:22

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У одного из музыкантов серьезные проблемы с позвоночником.

Стал известен приговор музыкантам Tor Band, пишет «Гомельская вясна».

Дмитрию Головачу присудили 9 лет усиленного режима и 100 базовых величин штрафа (3700 рублей). Также в доход государства у мужчины изъяли ноутбук и телефон.

Евгений Бурло получил 8 лет усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Также у него изъяли мобильный телефон.

Андрея Яремчика осудили на 7,5 года усиленного режима и 3700 рублей штрафа. Его мобильный телефон также пойдет в доход государства.

Как стало известно «Свабодзе», на приговоре, который был открытым, присутствовали родственники музыкантов.

«Они все плакали во время приговора. Одна из родственниц во время озвучивания приговора потеряла сознание. Евгений Бурло был на костылях, он с трудом передвигается. Он даже не вставал во время оглашения приговора — судья Сергей Саловский ему разрешил», — рассказал «Свабодзе» источник.

Известно, что Евгению Бурло нужна операция на позвоночнике. Ему обещали ее провести. «Состояние здоровья у него очень плохое. Сейчас его проверяют еще и на онкологию», — добавил источник.

Музыкантов, чьи песни стали символом протеста в 2020 году, обвиняли в разжигании вражды, создании экстремистского формирования или участии в нем, дискредитации Республики Беларусь, оскорблении Лукашенко. Они были задержаны в конце октября 2022 года.

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