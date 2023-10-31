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«Белавиа» планирует эвакуировать белорусов из Израиля за $550 с человека

  • 31.10.2023, 15:30
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«Белавиа» планирует эвакуировать белорусов из Израиля за $550 с человека
Фото: Charter97.org

Никаких скидок не будет.

Появился гуманитарный рейс «Белавиа» из Тель-Авива в Минск. Билеты на него будут стоить $550.

Об этом сайту Charter97.org рассказали в представительстве компании в Израиле.

Никаких скидок на билеты для детей не планируется.

«Этот рейс организуется как чартерный», — рассказали в компании.

На борт можно будет взять ручную кладь, а в багажное отделение сдать чемодан весом до 23 килограммов.

Рейс планируется на утро 6 ноября. Однако, как сообщили в компании, его могут перенести на 9 ноября.

Журналист сайта Charter97.org задал вопрос о возможности воспользоваться рейсом для белорусов с просроченными паспортами.

«Решайте этот вопрос в консульстве, нам нужен действительный паспорт», — ответили в «Белавиа».

Отметим, что цены билетов до Варшавы на 6 ноября начинаются от 294 долларов, до Москвы — от 400 долларов без багажа.

В Вильнюс и вовсе можно долететь за $292.

Многие страны, к примеру — Польша, эвакуировали своих граждан в самом начале войны на Ближнем Востоке. Для этого в Тель-Авив прилетел польский военный самолет.

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