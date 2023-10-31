закрыть
31 октября 2023, вторник, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ из HIMARS разгромили батальон «мобиков» из Чувашии

6
  • 31.10.2023, 16:14
  • 6,620
ВСУ из HIMARS разгромили батальон «мобиков» из Чувашии

120 убитых и раненых, 10 сгоревших машин.

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мотострелковому батальону мобилизованных оккупантов из Чувашии.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, 29 октября был разгромлен 1-й батальон 1251-го мотострелкового полка ВС РФ при подготовке к передислокации. Враг потерял до 120 человек убитыми и ранеными, сгорели 10 автомобилей. В соцсети один из оккупантов жалуется, что они не успели даже тронуться, как ВСУ нанесли ракетный удар. В автоколонне были «КамАЗы» и «УАЗы», пишет Телеграм-канал «Сердитая Чувашия». Там уточняют, что добровольческий чувашский батальон «Атӑл» также почти полностью уничтожен ВСУ в ходе боев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина