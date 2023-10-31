ВСУ из HIMARS разгромили батальон «мобиков» из Чувашии 6 31.10.2023, 16:14

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120 убитых и раненых, 10 сгоревших машин.

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мотострелковому батальону мобилизованных оккупантов из Чувашии.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, 29 октября был разгромлен 1-й батальон 1251-го мотострелкового полка ВС РФ при подготовке к передислокации. Враг потерял до 120 человек убитыми и ранеными, сгорели 10 автомобилей. В соцсети один из оккупантов жалуется, что они не успели даже тронуться, как ВСУ нанесли ракетный удар. В автоколонне были «КамАЗы» и «УАЗы», пишет Телеграм-канал «Сердитая Чувашия». Там уточняют, что добровольческий чувашский батальон «Атӑл» также почти полностью уничтожен ВСУ в ходе боев.

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