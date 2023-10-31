Украинские военные уничтожили российскую САУ «Метеорит» под Авдеевкой

Украинские военные уничтожили российскую САУ «Метеорит» под Авдеевкой1
- 31.10.2023, 16:55
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Видеофакт.
Украинские защитники уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит» на Авдеевском направлении. Об этом сообщает украинская 47-ая отдельная механизированная бригада.
Украинские аэроразведчики обнаружили скопление ликвидированных россиян, а также подбитую вражескую технику, пригодную для восстановления. Речь идет о позициях российского УР-77 «Метеорит» на Авдеевском направлении.