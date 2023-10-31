Украинские пограничники из минометов ударили по пехоте оккупантов возле Бахмута 31.10.2023, 21:09

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили российских военных на Бахмутском направлении и уничтожили их из минометов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Пограничники-минометчики «насыпают» оккупантам на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт противника получил удар от минометного расчета пограничников.

Активность вражеской пехоты на позициях отследила аэроразведка ВСУ, а «успокоил» вражеские силы внезапный огневой налет от пограничников-минометчиков.

«Пара артиллерийских мин и захватчики в разрушенных фортификационных сооружениях подсчитывают потери живой силы», - добавили в ГПСУ.

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