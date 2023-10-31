закрыть
31 октября 2023, вторник, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва усилит контроль за экспортом в Беларусь

  • 31.10.2023, 22:37
Литва усилит контроль за экспортом в Беларусь

Чтобы противостоять обходу санкций.

Таможенная служба Литвы ужесточит проверку товаров, отправляемых в Беларусь. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Из каждой партии товаров будут отбираться пробы, которые проверят вплоть до анализа в лаборатории.

Некоторые грузы, экспортируемые в Беларусь, оформлены некорректно, заявили в службе.

Перевозчики классифицируют их так, чтобы они не подпадали под санкционные списки, и факты подобных нарушений выявлялись таможенниками.

Из-за этого каждая позиция теперь будет проверяться по местной комбинированной номенклатуре. В особых случаях применят даже лабораторные исследования, чтобы точно определить товар. Эта мера замедлит оформление грузов.

Чтобы ускорить досмотр, в ведомстве рекомендуют декларировать свой груз максимально конкретно. Следует подробно его описывать, чтобы у таможни не возникло вопросов относительно его свойств. Также обязательно наличие документов, подтверждающих описанное в заявке.

Такие же ограничения были наложены на товары, идущие в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина