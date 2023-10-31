Литва усилит контроль за экспортом в Беларусь 31.10.2023, 22:37

Чтобы противостоять обходу санкций.

Таможенная служба Литвы ужесточит проверку товаров, отправляемых в Беларусь. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Из каждой партии товаров будут отбираться пробы, которые проверят вплоть до анализа в лаборатории.

Некоторые грузы, экспортируемые в Беларусь, оформлены некорректно, заявили в службе.

Перевозчики классифицируют их так, чтобы они не подпадали под санкционные списки, и факты подобных нарушений выявлялись таможенниками.

Из-за этого каждая позиция теперь будет проверяться по местной комбинированной номенклатуре. В особых случаях применят даже лабораторные исследования, чтобы точно определить товар. Эта мера замедлит оформление грузов.

Чтобы ускорить досмотр, в ведомстве рекомендуют декларировать свой груз максимально конкретно. Следует подробно его описывать, чтобы у таможни не возникло вопросов относительно его свойств. Также обязательно наличие документов, подтверждающих описанное в заявке.

Такие же ограничения были наложены на товары, идущие в Россию.

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