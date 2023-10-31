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Израиль ликвидировал командира одного из батальонов ХАМАС

  • 31.10.2023, 22:52
Израиль ликвидировал командира одного из батальонов ХАМАС

Он был одним из руководителей нападения на Израиль.

Израильские военные убили командира батальона палестинского террористического движения ХАМАС «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари, он был одним из руководителей нападения на Израиль в первый день войны 7 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, Биари руководил всеми военными операциями на севере сектора Газа с начала боевых действий. «Он также был ответственен за отправку террористов, совершивших теракт в порту Ашдод в 2004 году, в результате которого были убиты 13 израильтян, и был ответственен за ракетные обстрелы Израиля и организацию многочисленных нападений на ЦАХАЛ за последние два десятилетия», — добавили в пресс-службе израильской армии.

Кроме Биари в результате удара были убиты «большое количество» боевиков, находившихся с ним, и разрушена подземная инфраструктура ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

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