Банки Беларуси продолжают запускать вклады в юанях 1 31.10.2023, 23:13

На каких условиях и под какие проценты.

«Беларусбанк» объявил, что 31 октября запустил новые безотзывные вклады в китайских юанях. Ставки по ним доходят до 3,2% годовых.

Речь о безотзывных вкладах «Китайская шкатулка» и «Китайская шкатулка онл@йн» со сроками хранения от 3 до 36 месяцев. Ставки — 0,5% до 3,2% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 500 китайских юаней. Есть возможность пополнения вкладов.

Вклады в юанях предлагают и другие банки. Среди них — «Белгазпромбанк», «Технобанк», «Белагропромбанк», «Банк ВТБ». Ставки — до 3,2% годовых.

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