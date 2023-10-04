Видеофакт: Мангал не спас российский танк от украинского FPV-дрона
- 4.10.2023, 10:32
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Оккупанты прятали технику на глубину в 10 км от позиций ВСУ.
Российский танк укрылся на глубину в 10 км от украинских позиций, но его обнаружила аэроразведка 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого и передала координаты FPV-подразделения «Булава», которым вы заблаговременно поставили партию дронов Дикі Шершні.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Результат – на видео, танк больше не будет стрелять.