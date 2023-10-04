Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии 4.10.2023, 13:32

За что ее присудили?

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек».

Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.

«Квантовые точки приносят человечеству наибольшую пользу. Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи — поэтому мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц», — говорится в релизе.

По ошибке академия наук отослала письмо с объявлением лауреатов раньше срока: журналисты получили сообщение в 7.30 по местному времени, хотя традиционно премию вручают в 11.45.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».