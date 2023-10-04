Украинский спецназ высадился в Крыму и ударил по россиянам
- 4.10.2023, 14:13
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Операцию провело спецподразделение ГУР.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
«Спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам!» - сказано в сообщении.
Спецоперации украинских бойцов
Отметим, что это уже не первый рейд украинских разведчиков в Крым. Так, 24 августа Главное управление разведки со взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию по высадке десанта в Крыму. В результате операции в результате было уничтожено не менее 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.
К тому же, в последнее время украинские бойцы регулярно осуществляют атаки по российским военным объектам в Крыму. В частности, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.
Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.