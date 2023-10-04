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Украинский спецназ высадился в Крыму и ударил по россиянам

  • 4.10.2023, 14:13
  • 3,354
Украинский спецназ высадился в Крыму и ударил по россиянам

Операцию провело спецподразделение ГУР.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«Спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам!» - сказано в сообщении.

Спецоперации украинских бойцов

Отметим, что это уже не первый рейд украинских разведчиков в Крым. Так, 24 августа Главное управление разведки со взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию по высадке десанта в Крыму. В результате операции в результате было уничтожено не менее 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

К тому же, в последнее время украинские бойцы регулярно осуществляют атаки по российским военным объектам в Крыму. В частности, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ.

Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.

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