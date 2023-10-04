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Федоренко: Российские мобики попадают в ловушку в Украине, но имеют один шанс

  • 4.10.2023, 16:33
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Федоренко: Российские мобики попадают в ловушку в Украине, но имеют один шанс
иллюстративное фото

Командир роты украинских ударных БПЛА - о ситуации на Бахмутском отрезке фронта.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и русскими оккупантами. Украинским защитникам приходится выбивать врага едва ли не с каждой норы. К тому же оккупантам некуда бежать, потому что за спинами их готовы расстреливать кадыровцы. Так что единственный шанс мобикам остаться в живых - сдаться в плен.

Детальнее о ситуации на Бахмутском отрезке фронта, об увеличении количества БПЛА у врага и о том как украинские волонтеры преодолевают китайские ограничения по экспорту гражданских дронов - «Апострофу» рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

- Какая ситуация на вашем отрезке фронта?

– Наше направление остается одним из приоритетных для противника. Врагу сверху ставятся четкие задачи. Первое – выбить Силы обороны с тех позиций, которые были деоккупированы ВСУ. Второе – максимально приостановить контрнаступательные действия Сил обороны.

На нашем отрезке враг применяет весь свой ударно-штурмовой потенциал - это мобилизованные, ППК "Шторм Z", элитные подразделения вс рф, кадыровцы и т.д. А также враг задействует весь свой ударный технический потенциал – от пушек, БПЛА до самолетов и вертолетов. Несмотря на все потуги противника, все позиции, которые мы были деоккупированы, остаются за Силами обороны.

На узких отрезках, по флангам города Бахмут, наши войска продолжают наступательные действия и каждый день есть продвижение вперед – где-то это может быть 10 метров, где-то 100-150 метров. Здесь важно понять, что противника из каждой траншеи, из каждого окопа, из каждой норы приходится постоянно выбивать. А враг не отступает. Потому что в армии рф кадыровцы стоят позади войск в виде заградотрядов и стреляют во всех, кто бежит с поля боя. Кроме того, оккупанты минируют свои же позиции, чтобы тоже сделать невозможным отступление. Поэтому враг либо стоит до последнего, но это гарантированная смерть от ВСУ, либо сдается в плен.

– К вам вопрос, как к командиру роты ударных БПЛА: россияне модернизировали "ланцеты" – вроде бы радиус действия увеличился до 70 км. Как это отразилось на боевых действиях? Ощущается ли это на передовой?

- У "ланцетов" увеличился и радиус действия, и скорость передвижения, что затрудняет их преждевременное обнаружение и сбитие. По направлению БПЛА ведется постоянная работа по модернизации как нами, так и противником. Это направление эффективное и приоритетное. Потому что дает возможность видеть врага на поле боя и днем, и ночью, и поражать его с хирургической точностью.

Относительно противодействия "ланцетам". Силы обороны привыкли к противодействию обычным "ланцетам", начиная от маскировки позиций, перемещения личного состава и т.д. За счет средств радиоэлектронной разведки удается преждевременно их выявлять и сбивать с помощью ПВО и других средств. Новые вызовы, которые предстали перед нами из-за модернизации этих дронов-камикадзе – точно будут преодолены!

Очень важно, чтобы динамика производства БПЛА в Украине постоянно увеличивалась с каждым днем. Многие решения, которые мы реализуем сегодня, требовались к реализации еще на позавчера.

– С 1 сентября Китай ввел ограничения на поставку комплектующих в гражданские БПЛА. Ежемесячно наши военные тратят до 10 тысяч дронов. На линии фронта сказывается китайское ограничение?

– Конечно. Все, что касается поставок – это ощутимо как в ценовой политике, так и в количестве дронов. Но нет тех вызовов, с которыми не справился бы украинский народ. Я не буду рассказывать об алгоритме, но говорю так: украинцы находят щели, чтобы доставать необходимые технические средства для БПЛА из Китая.

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