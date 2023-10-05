ВСУ освободили территорию к западу от Донецка 5.10.2023, 9:31

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Ранее она была «серой зоной».

ВСУ продолжили наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Как говорится в отчете, украинские силы захватили «серую зону» возле Невельского к западу от Донецка.

Оккупанты продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но успеха не добились.

Кроме того, как говорится в отчете, российские войска нанесли наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. На кадрах с геолокацией видно, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной.

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