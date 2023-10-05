Нашли секретные позиции: партизаны проникли в окопы россиян в Крыму 9 5.10.2023, 12:14

4,482

Оборонительные сооружения под Феодосией показали на видео изнутри.

Партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Атеш».

«Агенты проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии», - говорится в сообщении.

«Также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами во время освобождения Крыма», - добавляют они.

По словам партизан, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых «зубов дракона».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».