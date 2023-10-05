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Нашли секретные позиции: партизаны проникли в окопы россиян в Крыму

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  • 5.10.2023, 12:14
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Нашли секретные позиции: партизаны проникли в окопы россиян в Крыму

Оборонительные сооружения под Феодосией показали на видео изнутри.

Партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Атеш».

«Агенты проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии», - говорится в сообщении.

«Также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами во время освобождения Крыма», - добавляют они.

По словам партизан, оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых «зубов дракона».

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