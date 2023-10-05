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Как в пару кликов ускорить свой iPhone: не все знают об этой чудо-комбинации

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  • 5.10.2023, 12:50
  • 1,832
Как в пару кликов ускорить свой iPhone: не все знают об этой чудо-комбинации

Исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи. 

Новенькие смартфоны iPhone всегда работают быстро, поэтому никакого дискомфорта пользователи обычно не испытывают. Однако, со временем, программное обеспечение становится более требовательным к аппаратным характеристикам, что может сказаться на скорости работы устройства, пишет УНИАН

Таким образом, рано или поздно, возникает вопрос: как ускорить работу iPhone? Например, смартфон можно принудительно перезагрузить через специальную комбинацию клавиш – это банальный, но самый быстрый способ его ускорить.

Чтобы оживить старенький iPhone:

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости

Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости

Зажмите и удерживайте боковую клавишу (Power). Теперь дождитесь, пока не погаснет экран, а потом отпустите.

После этого смартфон принудительно перезагрузится. По словам экспертов, эта процедура помогает ему избавиться от большинства мелких багов. То есть на какое-то время исчезнут подлагивания, торможения и другие раздражающие вещи. 

Все дело в том, что мы привыкли, что наши телефоны, в отличие от ноутбуков или ПК, работают непрерывно в режиме нон-стоп. Поэтому время от времени их полезно принудительно перезагружать.

К слову, аналогичная процедура актуальна не только для смартфонов Apple, но и планшетов.

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