ВСУ уничтожили вражескую «Гвоздику», активностью которой хвасталась роспропаганда 1 5.10.2023, 13:03

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иллюстративное фото

Также ликвидированы десятки захватчиков.

На одном из направлений украинские защитники уничтожили много вражеской техники, в частности, пушку «Гвоздика», и десятки захватчиков.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 32 оккупанта. Также уничтожено пять орудий и столько же единиц автобронетехники, лодка и полевой пункт боепоставки оккупантов.

Кроме того, преобразована в металлолом самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» - советская 122-мм установка, которая предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки враг нанес четыре авиационных удара, применив 22 управляемые авиабомбы.

«В результате ударов по населенным пунктам Николаевка, Ольговка, Одрадокаменка Херсонской области и в направлении населенного пункта Вилково Одесской области разрушено одно и повреждены три здания. Жертв среди населения нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток враг совершил более 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 400 снарядов, в том числе 5 обстрелов населенных пунктов Херсон, Садовое. В результате ранено гражданское лицо, разрушено и повреждено до 10 частных домов.

Также сообщается, что корабельная группировка врага развернута сейчас в количестве 11 кораблей: 9 - в Черном море и 2 - в Азовском. На боевом дежурстве - надводный ракетоноситель снаряженный до 8 ракет типа «Калибр».

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 7.30 четверга, 5 октября, ракетоноситель находится в Азовском море. Еще один носитель «Калибров» был в Средиземном море.

Какую «Гвоздику» уничтожили на юге - подробности

Серийное производство 2С1 «Гвоздика» началось на Харьковском тракторном заводе им. Орджоникидзе с 1971 года и продолжалось до начала 90-х годов ХХ века.

Меморандум к Минскому протоколу предусматривал отвод гаубиц калибром 122-мм (Д-30 и 2С1 «Гвоздика») на 16 км от линии соприкосновения, а «Комплекс мер» во исполнение Минских соглашений от 12 февраля 2015 предусматривал создание зоны безопасности шириной 50 км для артиллерийских систем калибра 100 мм и более. Но этого не произошло. Уже в июне 2015 года российские боевики выложили в социальные сети фотографии батареи «Гвоздик» вблизи ветровой электростанции «Новоазовская». Эти САУ прятались возле села Крещатицкое, и вели огонь по украинским военным, вероятнее всего - в районе Широкино, где тогда шли ожесточенные бои.

По данным группы «Информационное сопротивление» именно со 122-мм Д-30 и 152-мм 2А65 «Мста-Б» 23 мая 2015 года был обстрелян Авдеевский коксохимический завод - на его территории разорвалось более 40 снарядов.

Во время боев на Херсонщине в августе 2022 года российские пропагандисты хвастались, что некоторые российские артиллеристы ведут на столько интенсивный огонь из 2С1, что в них «плавится» (и с остальными взрывается) ствол.

Напомним, накануне украинские защитники на юге ликвидировали 17 оккупантов. Уничтожили танк, пушки, две единицы автомобильной техники, три лодки. Также ВСУ стерли с лица земли полевой склад боеприпасов захватчиков и самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С».

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