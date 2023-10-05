Самопровозглашенная «мисс ДНР» стала посмешищем, сравнив себя с Елизаветой II 5.10.2023, 13:58

Какая «республика», такая и «королева».

Жительница оккупированного Донецка, которую именуют «королевой Андриевской», «мисс ДНР» и «бриллиантом» города, дала интервью, где отчаянно нахваливала себя 20 минут. Однако заученные редко использованные слова и эпатажный образ не спасли так называемую «мисс» от насмешек.

Андриевская, провозгласившая себя «королевским лицом», стала объектом травли из-за внешнего вида. Впрочем, жительница Донецка не расстроилась, ведь считает себя похожей на покойную британскую королеву Елизавету II. Об этом она рассказала в диалоге с донецким блогером, который всю дорогу засыпал гостю комплиментами, пишет obozrevatel.com.

Прогуливаясь по городу, так называемая «мисс», которая никогда ею не была, поскольку имеет ребенка и мужа, похвасталась тем, что искусно игнорирует хейт в свою сторону.

С вульгарным макияжем и измененной до неузнаваемости косметическими процедурами внешностью «королева» чувствует себя чуть ли не настоящей правительницей.

«Я где-то прочла очень интересную цитату, которую сказала королева Елизавета. Она сказала, что королевский образ жизни определяется исключительно количеством г*вна, которое ты сможешь съесть. Когда, говорит, в тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой все это отвергаешь и идешь дальше», – выдала блогерша, которая ежедневно сталкивается с травлей.

Она также рассмешила сеть заявлением, что пытается быть «натуральной». К примеру, не учит слова наперед и снимает видео с первого раза. Однако пользователи сети так не думают. Глядя на «бриллиант Донецка», ее слова о натуральности вызывали только скептические замечания.

«Такую «красоту» увидеть, можно и инфаркт схватить», «Так вот что значит выглядеть максимально естественно», «Обезьяна ботоксная», «Какая республика, такое и лицо», «Ей в фильмах ужасов без грима можно сниматься. Если она с макияжем страшная, как чумная крыса, представляю, как она утром выглядит», «Ужас», «Мерзость», – высказались читатели.

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