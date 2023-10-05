В Германии арестовали роскошные автомобили друга Путина 1 5.10.2023, 14:22

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Немецкая полиция провела обыск на вилле олигарха на берегу озера Тегернзее.

Сегодня утром полиция Германии провела рейд на вилле Алишера Усманова в баварском городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее, сообщает BILD.

В числе силовиков были таможенники и сотрудники Центральной службы по исполнению санкций.

Конфискованы материальные ценности, в том числе роскошные автомобили, среди которых Mercedes Maybach S500. Их вывезли с территории виллы. Год назад там уже проводили обыск.

Усманов, который поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, был внесен в санкционный список Европейского Союза после начала войны РФ против Украины. Его активы в ЕС были заморожены. В их числе три виллы, дебаркадер и яхта. Недвижимость в Роттах-Эгерне по-прежнему принадлежит олигарху, но он не может сдать её в аренду или продать. Ранее Усманов оспорил санкции ЕС в суде. По данным Forbes, его состояние составляет 14,8 млрд долларов.

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