Россия ударила ракетой по магазину на Харьковщине: известно о 49 погибших 5.10.2023, 16:29

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Среди пострадавших есть дети.

Российские террористические войска ударили по продуктовому магазину в Купянском районе Харьковской области. В результате вражеской атаки уже известно о 48 погибших, сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава государства назвал удар показательно жестоким российским преступлением и абсолютно сознательным терактом, пишет УНИАН.

«По состоянию на это время известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым...», - отметил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что российский террор надо остановить, а все, кто помогает России обходить санкции, - преступники.

«Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России лишь для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира», - добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина ответит террористам «абсолютно справедливо и мощно».

Впоследствии председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что около 13:15 россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза - там было много гражданских людей.

По данным ОВА, сейчас из-под завалов достали тела 48 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

«6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются», - добавил он.

Обновлено 16.05. По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 16:00 известно о 49 погибших

«По данным следствия, 5 октября около 13:25 российские военные обстреляли с. Гроза Купянского района. Зафиксировано попадание в гражданский объект - сельское кафе-магазин. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых», - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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