ВСУ уничтожили два взвода российских танков под Бахмутом
- 5.10.2023, 17:44
- 1,628
Успешные операции украинских военных попали на видео.
За один день бойцы Сил обороны Украины уничтожили на Бахмутском направлении шесть танков (два Т-90, три Т-72, Т-80 – вместе это два танковых взвода), 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку и боевую машину пехоты российских окупантов.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, обнародовав соответствующее видео.
В комментарии он сообщил, что уничтоженная вражеская техника на счету украинской беспилотной фронтовой «авиации»: группы «Асгард» подразделения «Очи» 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, действовавшей во взаимодействии с группой «Шарк» и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода и группой «Клавдича» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко.