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ВСУ уничтожили два взвода российских танков под Бахмутом

  • 5.10.2023, 17:44
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ВСУ уничтожили два взвода российских танков под Бахмутом

Успешные операции украинских военных попали на видео.

За один день бойцы Сил обороны Украины уничтожили на Бахмутском направлении шесть танков (два Т-90, три Т-72, Т-80 – вместе это два танковых взвода), 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку и боевую машину пехоты российских окупантов.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, обнародовав соответствующее видео.

В комментарии он сообщил, что уничтоженная вражеская техника на счету украинской беспилотной фронтовой «авиации»: группы «Асгард» подразделения «Очи» 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, действовавшей во взаимодействии с группой «Шарк» и начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода и группой «Клавдича» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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