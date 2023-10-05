Путин заявил, что «вагнеровцы» сами взорвали самолет с Пригожиным 5 5.10.2023, 20:53

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В телах якобы обнаружили осколки гранат.

Президент РФ Путин заявил, что в телах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и других погибших в авиакатастрофе самолета были найдены осколки гранат, однако внешнего воздействия на самолет не было.

- Глава СК РФ Александр Бастрыкин докладывал мне на днях, что в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК, - заявил Путин.

Он рассказал о возможной наркотической зависимости у главы ЧВК «Вагнер».

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», - добавил Путин.

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