Российский рубль рухнул на фоне слов Путина об «успехах» в экономике 5.10.2023, 22:47

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Курс доллара в третий раз с начала года поднялся выше 100 российских рублей.

Российский рубль в третий раз за год рухнул ниже психологической планки: по итогам торгов четверга, 5 октября, на Московской бирже курс доллара составил 100,41 руб./$1, пишет dialog.ua.

Примечательно, что падение рубля ускорилось во второй половине дня, когда российский президент Путин начал выступление на Валдайском форуме в Сочи, в ходе которого он рассказал об «успехах» в экономике РФ. По его словам, российское правительство «успешно справляется с решением задач в экономике».

В частности, Путин назвал «здоровым» российский бюджет, треть которого тратится на войну против Украины, а также традиционно рассказал россиянам о «проблемах Запада».

Тем временем росСМИ отмечают, что стремительное обрушение рубля к основным валютам в четверг произошло на фоне отсутствия новостей о намерениях властей РФ предпринимать меры, направленные на стабилизацию курса. Участники рынка внимательно следили за официальными заявлениями на этой неделе, а также за высказываниями на Валдайском форуме.

В свою очередь, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что падение курса рубля усилило экономическое давление на Россию.

По мнению финансиста, рубль либо будет сползать дальше, либо власти РФ попытаются удержать его на отметке 100 руб./$1.

- Укрепить точно не смогут. Вопрос сейчас, смогут ли удержать на отметке 100. В последнюю неделю курс внезапно опять пошел, причем ничего не предвещало беды. Почему сейчас рубль ринулся к отметке 100, сложно догадаться. То есть долгосрочно понятно: война и неадекватность Путина приводят к оттоку капитала. Отток капитала будет постоянно давить на курс рубля, и тут вопрос, как долго они будут удерживать, - сказал эксперт.

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