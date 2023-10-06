Морские дроны атаковали Севастополь 6.10.2023, 7:34

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Россияне и коллаборанты устроили истерику.

Ночью в пятницу, 6 октября, во временно оккупированном Севастополе (Крым) раздались взрывы. Их объяснили атакой морских дронов на объекты Черноморского флота РФ.

Оккупационные «власти» попытались заверить жителей, что российские силы отбивают «вражескую» атаку. Однако россияне и их сторонники устроили истерику из-за громкой ночки, передает obozrevatel.com.

Отмечается, что громкие звуки доносились в районе Северного мола (Севастопольская бухта). По словам так называемого «губернатора» города, подразделения ЧФ столкнулись с атакой двух безэкипажных морских катеров.

«Хлопки» он объяснил работой расчетов противоподводной диверсионной обороны флота.

В то же время сторонники РФ в Крыму начали жаловаться на «жесткую ночь». Одни заявляли, что их атакуют украинцы, другие попытались приплести сюда еще и британцев.

Также приспешники оккупантов жаловались, что снова их никто не предупредил – то есть в Севастополе не включали никаких сигналов оповещения о какой-либо угрозе.

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