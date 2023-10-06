Взрывы в Харькове: Россия ударила по центру города 6.10.2023, 7:38

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Есть раненые.

Утром в пятницу, 6 октября, в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по центральной части Харькова.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу, сообщают украинские СМИ.

«Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!», - написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов сообщил о том, что удар пришелся по центральной части города.

«Харьков - под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», - написал он в Telegram.

Позже Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.

«Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, повреждения авто и зданий. Информация уточняется», - отметил он.

Напомним, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой «Искандер» по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. В результате атаки, по последним данным, погиб 51 человек.

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