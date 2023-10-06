FoxNews: Трамп согласился стать спикером Палаты представителей США 3 6.10.2023, 9:28

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Дональд Трамп

Фото: AP

Политик назвал количество дней, в течение которых он готов занимать должность.

Бывший президент США Дональд Трамп согласится стать спикером Палаты представителей «на короткий срок» пока не изберут нового главу

Об этом сообщает FoxNews.

Он сказал, что готов быть «объединителем» для партии до тех пор, пока они не выберут нового спикера.

«Меня попросили выступить в роли объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе», – сказал Трамп.

Бывший президент не сказал, кто именно его попросил, однако добавил, что готов исполнять обязанности спикера «30, 60 или 90 дней».

Ранее издание Politico предполагало , что у Трампа могут быть такие амбиции.

«По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитоли на следующей неделе», - говорится в сообщении.

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