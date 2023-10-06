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Появилось видео первых минут после удара РФ «Искандерами» по центру Харькова

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  • 6.10.2023, 9:53
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Появилось видео первых минут после удара РФ «Искандерами» по центру Харькова

Много раненых, погиб 10-летний ребенок.

Российские террористы утром 6 октября устроили массированный обстрел украинского Харькова. Удар получили несколько районов в центральной части города: там разрушены дома, погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 23 человека пострадали, сообщает obozrevatel.com.

Об этом сообщили представители местных властей. По данным прокуратуры, враг атаковал Харьков дважды за утро – ракетами типа «Искандер».

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части», – написал в 06:46 в Telegram-канале мэр Игорь Терехов.

Информацию повторил и глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по облцентру.

Позже он подтвердил вражеские попадания в Киевском и Основянском районах Харькова. Там трое жителей получили ранения – их состояние оценивается как легкое.

Под завалами жилого дома нашли мертвого ребенка. Жертвой оказался 10-летний мальчик.

Харьковчане обнародовали в сети видео первых минут после вражеского обстрела города утром 6 октября.

Ролик, на котором снято пламя после вражеского удара, появился в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах видно, что пострадала гражданская инфраструктура.

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