закрыть
6 октября 2023, пятница, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сложные похороны Кадырова

  • Сергей Климовский
  • 6.10.2023, 11:07
  • 1,470
Сложные похороны Кадырова

У Кремля остались только три «ярких инородца».

Чем активней Кремль пытается доказать, что Кадыров жив, тем больше уверенность, что он мертв или пребывает в состоянии овоща. Причина, по которой Кремль отчаянно цепляется за него – не боязнь восстания чеченцев или войны между кадыровцами за передел доходов и полномочий. Причина в том, что Кадыров это медийный образ того правильного чеченца и мусульманина, который сейчас особенно актуален для Кремля.

Кадыров – это собирательный образ чеченца, который примирился с московским царем и пошел к нему служить. Для формирования этого образа Кадыров постоянно и твердил фразу, вложенную в него московскими медийщиками, – «Я пехотинец Путина». Маленький человек с Кавказа, готовый отдать жизнь за царя. Причем «пехотинец Путина» во втором поколении – отец ему служил, и я служу.

Если Кадыров исчезнет из медийного пространства, то создать ему аналогичную замену невозможно. Такой образ уже нельзя воспроизвести повторно. Любой чеченец, назначенный на эту должность, даже участник российско-чеченской войны, будет всего лишь обычным царским слугой, как и любой из кавказцев, кого Москва объявляет надсмотрщиком над его народом. Серый чиновник в бурке с золотой бахромой и серебряными галунами, – не более того.

Для функционирования имперской системы управления именно такой и требуется, но для имиджа и престижа империи необходима хотя бы парочка ярких инородцев. Особенно, если империя называет себя «федерацией», особенно во время войны и особенно, когда империя входит в состояние агонии. Кадыров справлялся с этой ролью на 101%. Справлялся настолько успешно, что перед президентскими выборами 2018 г. кремлевские политтехнологи вбросили идею о возможном его выдвижении в кандидаты, чтобы посмотреть на реакцию.

Теперь все, остались только три ярких инородца – собирательный образ бурята, воюющего за Путина, армянка Симоньян и еврей Соловьев. Но Армения и Израиль – это не субъекты РФ и Симоньян с Соловьевым стали известны лишь из-за их ненависти к Украине. Если отделить их от Украины, то у Симоньян в активе останутся только недоеденные бобры, а у Соловьева – три конфискованные виллы в Италии. Есть и то неудобство, что в представлении россиян Симоньян и Соловьев – это легковесные телепузики, так как не заведуют ни губернией, ни городом, ни даже какой-нибудь ЧВК. Что касается «боевых бурятов Путина», то это такой собирательный образ, возможности пользования которым очень ограничены.

Кремль кроме Кадырова так никого и не раскрутил из нацменов, чтобы его можно было медийно использовать в РФ и за рубежом. В «нулевые» начал раскручивать смотрящего за Калмыкией Кирсана Илюмжинова как буддиста, шахматиста и просто калмыка, но тот стал рассказывать, что встречается с инопланетянами. Партия Жириновского тогда взвыла и потребовала от ФСБ проверить, что это за инопланетяне и нет ли у них паспортов США. Не исключено, что Илюмжинов придумал инопланетян, чтобы отделаться от «чекистов». Но это ему удалось лишь отчасти. Илюмжинова в 2010 г. уволили из смотрящих за Калмыкией и отправили в июне 2011 г. играть в шахматы с Каддафи во время восстания в Ливии. Через три месяца Каддафи не стало, а Илюмжинов поехал играть в шахматы в Сирию с Асадом. Тому повезло больше, но Илюмжинов попал за это под санкции США. В 2018 г. он потерял место председателя Международной шахматной федерации после чего стал мало интересен не только «чекистам», но и шриланкийским буддистам, давшим ему на хранение в 2011 г. часть мощей Будды.

В Кремле понимали, что одного Кадырова для большой РФ маловато будет, и попытались вырастить второго «пехотинца Путина» из генерала-ингуша Юнуса-Бек Евкурова. В 2011 г. его назначили смотрящим за Ингушетией и стали взращивать как дополнение и альтернативу Кадырову, держа в памяти, что в СССР была единая Чечено-Ингушская провинция. Тому это не понравилось, и осенью 2018 г. после президентских выборов в РФ и революции в Армении Кадыров заявил претензии на часть территории Ингушетии, исходя из того, что на Кавказе может быть только один «пехотинец Путина». В Ингушетии из-за этого начались протесты, угрожавшие вылиться в войну между ингушами, чеченцами и осетинами, так как большевики отдали последним часть исконных земель ингушей. Кадыров заявлял претензии и на часть Дагестана, ссылаясь на старые советские карты, и таки добился от Кремля удаления Евкурова с Кавказа. Евкурова в 2019 г. вернули в армию в качестве генерала для особых поручений и теперь он мотается в Африку и Сирию, разбираться с наследием Пригожина. Маловероятно, что Кремль сможет быстро сделать из него медийную замену покойному Кадырову.

Есть еще вполне лояльный Москве управленческий аксакал президент Татарстана Рустам Миннинахов, но с ним есть экзистенциональная проблема. После 200 лет промывания мозгов монголо-татарским игом поднимать татарина до уровня Кадырова нельзя. Глубинный народ это не поймет, а в Турции могут заговорить о распаде империи Чингисхана как о глобальной катастрофе всех времен и народов. Такое «чекистам» точно ни к чему.

В результате в Кремле не знают, что делать и просто не спешат хоронить Кадырова, чтобы иметь время на подумать и заодно кое-что завершить. Дело в том, что Кадыров был ключевой фигурой в цепочке медийных операций ФСБ с сожжениями Корана, тянущейся от Дании и Швеции через Украину до Волгограда и в отдельной операции «Мечеть в Москве».

Публичные сожжения Корана в странах Скандинавии Москва организовала весной, чтобы не допустить одобрения Турцией принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Тогда же 19 мая в Волгограде 19-летний Никита Журавель по указанию ФСБ тоже сжег Коран напротив мечети и выложил это видео в Интернет. Журавля арестовали на следующий день, и он объявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Бастрыкин, глава следкома, сообщил 21 мая, что дело Журавля, родившегося в Украине в Севастополе, передано для разбирательства в Чечню якобы по многочисленным просьбам ее жителей и другим причинам, и 26 мая его уже доставили в Грозный.

Москва выстраивала медийный ряд – в Скандинавии тех, кто сжигал Коран, не арестовали, а в РФ арестовали сразу, заставили раскаяться, просить прощения и более того, – отправили в ее мусульманскую провинцию для суда и наказания. Резюме, навязываемое росСМИ гласило – только Путин и Кадыров стоят на страже Корана и вообще всех религий. В Грозном возле тюрьмы, куда поместили Журавля, выставили пикеты из бюджетников с плакатами под эту тематику. Кадыров собрал 24 мая в Грозном митинг, покрасовался и от души наговорился о борьбе с шайтанами и сатанистами. В Кремле были в восторге.

Но так как парламент Турции ушел в отпуск и отложил на сентябрь вопрос о вступлении Швеции в НАТО, то ни в мае, ни в июне, ни в июле суд решения в деле Журавля не вынес, несмотря на признание им вины. Зато Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля сказал, Турция берет курс на быстрое вступление в ЕС и осенью даст согласие на принятие Швеции в НАТО. Еще один ятаган в спину Москве.

В Кремле вздрогнули и 16 августа за две недели до возвращения турецкого парламента из отпуска 15-летний сын Кадырова избил Журавля в камере, которому суд в Грозном почему-то никак не осмеливался вынести приговор. Об этом избиении стало известно 18 августа. Вся банда Кадырова похвалила его сына и заявила, что Журавля убить надо и пусть радуется, что его лишь избивают. Но кадыровский суд решения в августе о его казни или другом наказании не вынес. В сентябре тоже не вынес, поскольку парламент Турции решил обсудить Швецию и НАТО в октябре. Зато около 24 сентября росСМИ и «хорошие русские» взялись энергично обсуждать избиение Журавля месячной давности, превращая «старость» в новость.

Причина была уже не только в турецком парламенте и в Швеции, но и в появившемся 17 сентября известии о смерти Кадырова в центральной клинике в Москве. Сообщил об этом Абубакар Янгулбаев, чеченский борец с тиранией Кадырова и Москвы. Ее подкрепляли сообщения, что в больницу съехалось все ближайшее окружение Кадырова. Показ в этот день видео с Кадыровым, гуляющим под дождем и что-то бормочущим себе под нос, никого не убедил. Записка в Интернете от имени Кадырова, что он приехал в больницу проведать дядю, вызвала лишь смех и убедила в обратном. Так как пауза затянулась, то Кремль через неделю ввел по новой в обсуждение видео избиения Журавля, и у Кадырова появилась возможность вынырнуть в СМИ в форме записки – «Побил и правильно сделал».

Но дольше обходится только записками в Интернете было нельзя и 28 сентября появились видео беседы Путина с Кадыровым, названное «Встреча двух двойников», а затем интервью Павлу Зарубину, любимому журналисту Путина. На интервью двойник допустил минимум два грубых ляпа, доказывающих, что он не Кадыров, а беседу с «Путиным» пересолили, дав ему в руки электронный счетчик для молитв. Хотели показать, какой Кадыров набожный, а вышло как всегда – идиотизм. Кадыров никогда не был замечен с таким прибором, и вдруг явился с ним к Путину на фоне сообщений о своей смерти. Типа смотри, тебе тоже недолго осталось, хочешь, подарю такую штуку.

Похоже Кадырова уже можно писать с большой буквы, подобно Жириновскому, Кобзону, Сталину и Гитлеру.

На встрече двойников решили и один сложный вопрос, беспокоивший Кремль с весны. В апреле в Косино-Ухтомском районе Москвы начались митинги против строительства мечети возле церкви у озера. Собянин строить запретил, после чего возмутились уже мусульмане и Кадыров. Затем прошли обыски в одной из мечетей Москвы, и мусульмане обиделись, что ФСБ вошло в нее не сняв обувь. Устроили шествие со скандированием «Аллах Акбар». Но пришло лето, прилетели дроны из Украины, и властям в Москве стало не до мусульман и их новой мечети. Мусульмане в свою очередь разъехались по стройкам, но не все, и от проекта постройки новой мечети не отказались.

В итоге ФСБ предложило, если Кадырова хоронить не спешим, то пусть он напоследок получит из рук Путина разрешение на строительство мечети для всеобщего успокоения, а заодно и покажется в СМИ. В результате Кадыров после десяти дней лежания в больнице в Москве явился к Путину с папочкой и счетчиком. Путин разрешение на строительство дал, но не на востоке Москвы, а на юге в Бутово. Получилось, что вопросы землеотводов и строек в Москве решает не Собянин, а Путин, и Кадыров в РФ вроде как халиф, должность которого была упразднена Турцией в 1924 г.

На начало октября ситуация выглядит так: Кадыров вроде как «воскрес», дядю проведал, с Путиным встретился, пора бы и назад в Грозный. Но он почему-то возвращаться не спешит и из Москвы руководит Чечней. Предположим, он ждет 7 октября, чтобы поздравить Путина с днем рождения. В этом случае хлопающий в ладоши Кадыров должен появиться на общем собрании в честь Путина, если тот опять не уединится в тайге с Шойгу. Дальше руководить Чечней на удалении он не сможет, так как это неприлично и многие губернаторы тоже так захотят руководить.

Поэтому вскоре после 8 октября ФСБ обязано вернуть Кадырова в Чечню в вертикальном или в горизонтальном положении тела. «Чекистам» хочется вернуть в вертикальном, но с использованием двойника Кадырова по образцу Путина есть такие проблемы, которых нет с Путиным. В результате «чекисты» могут больше проиграть, чем выиграть от такой операции. Через неделю узнаем, какой вариант они выбрали.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип