Сложные похороны Кадырова Сергей Климовский

6.10.2023, 11:07

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У Кремля остались только три «ярких инородца».

Чем активней Кремль пытается доказать, что Кадыров жив, тем больше уверенность, что он мертв или пребывает в состоянии овоща. Причина, по которой Кремль отчаянно цепляется за него – не боязнь восстания чеченцев или войны между кадыровцами за передел доходов и полномочий. Причина в том, что Кадыров это медийный образ того правильного чеченца и мусульманина, который сейчас особенно актуален для Кремля.

Кадыров – это собирательный образ чеченца, который примирился с московским царем и пошел к нему служить. Для формирования этого образа Кадыров постоянно и твердил фразу, вложенную в него московскими медийщиками, – «Я пехотинец Путина». Маленький человек с Кавказа, готовый отдать жизнь за царя. Причем «пехотинец Путина» во втором поколении – отец ему служил, и я служу.

Если Кадыров исчезнет из медийного пространства, то создать ему аналогичную замену невозможно. Такой образ уже нельзя воспроизвести повторно. Любой чеченец, назначенный на эту должность, даже участник российско-чеченской войны, будет всего лишь обычным царским слугой, как и любой из кавказцев, кого Москва объявляет надсмотрщиком над его народом. Серый чиновник в бурке с золотой бахромой и серебряными галунами, – не более того.

Для функционирования имперской системы управления именно такой и требуется, но для имиджа и престижа империи необходима хотя бы парочка ярких инородцев. Особенно, если империя называет себя «федерацией», особенно во время войны и особенно, когда империя входит в состояние агонии. Кадыров справлялся с этой ролью на 101%. Справлялся настолько успешно, что перед президентскими выборами 2018 г. кремлевские политтехнологи вбросили идею о возможном его выдвижении в кандидаты, чтобы посмотреть на реакцию.

Теперь все, остались только три ярких инородца – собирательный образ бурята, воюющего за Путина, армянка Симоньян и еврей Соловьев. Но Армения и Израиль – это не субъекты РФ и Симоньян с Соловьевым стали известны лишь из-за их ненависти к Украине. Если отделить их от Украины, то у Симоньян в активе останутся только недоеденные бобры, а у Соловьева – три конфискованные виллы в Италии. Есть и то неудобство, что в представлении россиян Симоньян и Соловьев – это легковесные телепузики, так как не заведуют ни губернией, ни городом, ни даже какой-нибудь ЧВК. Что касается «боевых бурятов Путина», то это такой собирательный образ, возможности пользования которым очень ограничены.

Кремль кроме Кадырова так никого и не раскрутил из нацменов, чтобы его можно было медийно использовать в РФ и за рубежом. В «нулевые» начал раскручивать смотрящего за Калмыкией Кирсана Илюмжинова как буддиста, шахматиста и просто калмыка, но тот стал рассказывать, что встречается с инопланетянами. Партия Жириновского тогда взвыла и потребовала от ФСБ проверить, что это за инопланетяне и нет ли у них паспортов США. Не исключено, что Илюмжинов придумал инопланетян, чтобы отделаться от «чекистов». Но это ему удалось лишь отчасти. Илюмжинова в 2010 г. уволили из смотрящих за Калмыкией и отправили в июне 2011 г. играть в шахматы с Каддафи во время восстания в Ливии. Через три месяца Каддафи не стало, а Илюмжинов поехал играть в шахматы в Сирию с Асадом. Тому повезло больше, но Илюмжинов попал за это под санкции США. В 2018 г. он потерял место председателя Международной шахматной федерации после чего стал мало интересен не только «чекистам», но и шриланкийским буддистам, давшим ему на хранение в 2011 г. часть мощей Будды.

В Кремле понимали, что одного Кадырова для большой РФ маловато будет, и попытались вырастить второго «пехотинца Путина» из генерала-ингуша Юнуса-Бек Евкурова. В 2011 г. его назначили смотрящим за Ингушетией и стали взращивать как дополнение и альтернативу Кадырову, держа в памяти, что в СССР была единая Чечено-Ингушская провинция. Тому это не понравилось, и осенью 2018 г. после президентских выборов в РФ и революции в Армении Кадыров заявил претензии на часть территории Ингушетии, исходя из того, что на Кавказе может быть только один «пехотинец Путина». В Ингушетии из-за этого начались протесты, угрожавшие вылиться в войну между ингушами, чеченцами и осетинами, так как большевики отдали последним часть исконных земель ингушей. Кадыров заявлял претензии и на часть Дагестана, ссылаясь на старые советские карты, и таки добился от Кремля удаления Евкурова с Кавказа. Евкурова в 2019 г. вернули в армию в качестве генерала для особых поручений и теперь он мотается в Африку и Сирию, разбираться с наследием Пригожина. Маловероятно, что Кремль сможет быстро сделать из него медийную замену покойному Кадырову.

Есть еще вполне лояльный Москве управленческий аксакал президент Татарстана Рустам Миннинахов, но с ним есть экзистенциональная проблема. После 200 лет промывания мозгов монголо-татарским игом поднимать татарина до уровня Кадырова нельзя. Глубинный народ это не поймет, а в Турции могут заговорить о распаде империи Чингисхана как о глобальной катастрофе всех времен и народов. Такое «чекистам» точно ни к чему.

В результате в Кремле не знают, что делать и просто не спешат хоронить Кадырова, чтобы иметь время на подумать и заодно кое-что завершить. Дело в том, что Кадыров был ключевой фигурой в цепочке медийных операций ФСБ с сожжениями Корана, тянущейся от Дании и Швеции через Украину до Волгограда и в отдельной операции «Мечеть в Москве».

Публичные сожжения Корана в странах Скандинавии Москва организовала весной, чтобы не допустить одобрения Турцией принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Тогда же 19 мая в Волгограде 19-летний Никита Журавель по указанию ФСБ тоже сжег Коран напротив мечети и выложил это видео в Интернет. Журавля арестовали на следующий день, и он объявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Бастрыкин, глава следкома, сообщил 21 мая, что дело Журавля, родившегося в Украине в Севастополе, передано для разбирательства в Чечню якобы по многочисленным просьбам ее жителей и другим причинам, и 26 мая его уже доставили в Грозный.

Москва выстраивала медийный ряд – в Скандинавии тех, кто сжигал Коран, не арестовали, а в РФ арестовали сразу, заставили раскаяться, просить прощения и более того, – отправили в ее мусульманскую провинцию для суда и наказания. Резюме, навязываемое росСМИ гласило – только Путин и Кадыров стоят на страже Корана и вообще всех религий. В Грозном возле тюрьмы, куда поместили Журавля, выставили пикеты из бюджетников с плакатами под эту тематику. Кадыров собрал 24 мая в Грозном митинг, покрасовался и от души наговорился о борьбе с шайтанами и сатанистами. В Кремле были в восторге.

Но так как парламент Турции ушел в отпуск и отложил на сентябрь вопрос о вступлении Швеции в НАТО, то ни в мае, ни в июне, ни в июле суд решения в деле Журавля не вынес, несмотря на признание им вины. Зато Эрдоган на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля сказал, Турция берет курс на быстрое вступление в ЕС и осенью даст согласие на принятие Швеции в НАТО. Еще один ятаган в спину Москве.

В Кремле вздрогнули и 16 августа за две недели до возвращения турецкого парламента из отпуска 15-летний сын Кадырова избил Журавля в камере, которому суд в Грозном почему-то никак не осмеливался вынести приговор. Об этом избиении стало известно 18 августа. Вся банда Кадырова похвалила его сына и заявила, что Журавля убить надо и пусть радуется, что его лишь избивают. Но кадыровский суд решения в августе о его казни или другом наказании не вынес. В сентябре тоже не вынес, поскольку парламент Турции решил обсудить Швецию и НАТО в октябре. Зато около 24 сентября росСМИ и «хорошие русские» взялись энергично обсуждать избиение Журавля месячной давности, превращая «старость» в новость.

Причина была уже не только в турецком парламенте и в Швеции, но и в появившемся 17 сентября известии о смерти Кадырова в центральной клинике в Москве. Сообщил об этом Абубакар Янгулбаев, чеченский борец с тиранией Кадырова и Москвы. Ее подкрепляли сообщения, что в больницу съехалось все ближайшее окружение Кадырова. Показ в этот день видео с Кадыровым, гуляющим под дождем и что-то бормочущим себе под нос, никого не убедил. Записка в Интернете от имени Кадырова, что он приехал в больницу проведать дядю, вызвала лишь смех и убедила в обратном. Так как пауза затянулась, то Кремль через неделю ввел по новой в обсуждение видео избиения Журавля, и у Кадырова появилась возможность вынырнуть в СМИ в форме записки – «Побил и правильно сделал».

Но дольше обходится только записками в Интернете было нельзя и 28 сентября появились видео беседы Путина с Кадыровым, названное «Встреча двух двойников», а затем интервью Павлу Зарубину, любимому журналисту Путина. На интервью двойник допустил минимум два грубых ляпа, доказывающих, что он не Кадыров, а беседу с «Путиным» пересолили, дав ему в руки электронный счетчик для молитв. Хотели показать, какой Кадыров набожный, а вышло как всегда – идиотизм. Кадыров никогда не был замечен с таким прибором, и вдруг явился с ним к Путину на фоне сообщений о своей смерти. Типа смотри, тебе тоже недолго осталось, хочешь, подарю такую штуку.

Похоже Кадырова уже можно писать с большой буквы, подобно Жириновскому, Кобзону, Сталину и Гитлеру.

На встрече двойников решили и один сложный вопрос, беспокоивший Кремль с весны. В апреле в Косино-Ухтомском районе Москвы начались митинги против строительства мечети возле церкви у озера. Собянин строить запретил, после чего возмутились уже мусульмане и Кадыров. Затем прошли обыски в одной из мечетей Москвы, и мусульмане обиделись, что ФСБ вошло в нее не сняв обувь. Устроили шествие со скандированием «Аллах Акбар». Но пришло лето, прилетели дроны из Украины, и властям в Москве стало не до мусульман и их новой мечети. Мусульмане в свою очередь разъехались по стройкам, но не все, и от проекта постройки новой мечети не отказались.

В итоге ФСБ предложило, если Кадырова хоронить не спешим, то пусть он напоследок получит из рук Путина разрешение на строительство мечети для всеобщего успокоения, а заодно и покажется в СМИ. В результате Кадыров после десяти дней лежания в больнице в Москве явился к Путину с папочкой и счетчиком. Путин разрешение на строительство дал, но не на востоке Москвы, а на юге в Бутово. Получилось, что вопросы землеотводов и строек в Москве решает не Собянин, а Путин, и Кадыров в РФ вроде как халиф, должность которого была упразднена Турцией в 1924 г.

На начало октября ситуация выглядит так: Кадыров вроде как «воскрес», дядю проведал, с Путиным встретился, пора бы и назад в Грозный. Но он почему-то возвращаться не спешит и из Москвы руководит Чечней. Предположим, он ждет 7 октября, чтобы поздравить Путина с днем рождения. В этом случае хлопающий в ладоши Кадыров должен появиться на общем собрании в честь Путина, если тот опять не уединится в тайге с Шойгу. Дальше руководить Чечней на удалении он не сможет, так как это неприлично и многие губернаторы тоже так захотят руководить.

Поэтому вскоре после 8 октября ФСБ обязано вернуть Кадырова в Чечню в вертикальном или в горизонтальном положении тела. «Чекистам» хочется вернуть в вертикальном, но с использованием двойника Кадырова по образцу Путина есть такие проблемы, которых нет с Путиным. В результате «чекисты» могут больше проиграть, чем выиграть от такой операции. Через неделю узнаем, какой вариант они выбрали.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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