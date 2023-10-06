В России восьмилетний мальчик поджег военкомат

В России восьмилетний мальчик поджег военкомат2
- 6.10.2023, 12:54
- 3,000
Школьник устроил «пионерский костер» во Владивостоке.
В Российской Федерации продолжается массированная серия поджогов зданий комиссариатов и других военных объектов, причем за дело взялись уже и несовершеннолетние, передает ТГ-канал «Астра».
Так, по данным ресурса, во Владивостоке был задержан мальчик, ученик 3-го класса, за поджог военкомата, причем ему всего 8 лет.
Школьник решил развести «пионерский» костер, подпалив гараж на территории военкомата.
Сбежать он не успел: российские силовики его поймали. Сообщается, что в результате этого поджога обгорела старая мебель, но при этом никто не пострадал. Тем не менее, на маму школьника составили админпротокол о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».