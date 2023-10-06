Убитого РФ в Харькове мальчика достали из-под завалов, закутанным в одеяло 3 6.10.2023, 13:33

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В момент удара ребенок еще спал.

Как сообщало сайт Charter97.org, Россия нанесла очередной удар прямо по центру Харькова. В результате погиб 10-летний мальчик.

По предварительной информации, оккупанты ударили по мирному городу «Искандерами». Россияне попали в жилой дом.

«Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка, мальчик, скорее всего, еще спал», – написал начальник ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Вторая ракета также упала в центре города, но возле офисных и жилых домов. На месте прилета работают специалисты, которые собирают доказательства преступления России.

Также там продолжается разбор завалов и поиск раненых.

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